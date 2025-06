ll Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, rivolge un caloroso benvenuto a Monsignor Benoni Ambarus, nominato da Papa Leone XIV nuovo arcivescovo della diocesi di Matera-Irsina e vescovo della diocesi di Tricarico. Mons. Ambarus succede a Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo, al quale Bardi ha rivolto un sentito ringraziamento per il servizio pastorale svolto in questi anni con dedizione e sensibilità.



“A nome di tutta la comunità lucana – ha detto il Presidente – accolgo con profondo rispetto e sincero affetto Monsignor Benoni Ambarus, figura di grande spessore umano, spirituale e pastorale. La sua esperienza, maturata sia a Roma che nelle dinamiche più complesse del servizio alla Chiesa e ai più fragili, sarà una ricchezza preziosa per la nostra terra che saprà accoglierlo con calore e partecipazione”.



Bardi ha voluto esprimere parole di gratitudine per l’opera di Mons. Caiazzo: “Ringrazio di cuore Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo per il suo impegno e per la testimonianza evangelica che ha saputo offrire alla nostra regione, accompagnando con equilibrio e passione le comunità affidate alla sua cura pastorale. Gli auguro ogni bene per il futuro”. Bardi, infine, ha auspicato che il cammino di Monsignor Ambarus in Basilicata sia “fecondo di dialogo, ascolto e speranza, nel solco dei valori che da sempre caratterizzano la nostra identità”.