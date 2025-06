I 126 interventi di miglioramento infrastrutturale e delle condizioni di percorribilità delle strade della Provincia di Potenza per un investimento di oltre 74 milioni di euro sono, finalmente, una buona notizia per la nostra regione. In un periodo storico come questo in cui a livello nazionale si revocano quei pochi spiccioli a disposizione delle Province per gli interventi sulla viabilità per favorire opere dalla dubbia valenza è confortante sapere che la collaborazione, per il recupero delle somme, fra Regione Basilicata e Provincia di Potenza, ha permesso di rintracciare oltre 74 milioni di euro per la rete stradale provinciale.



Ed è ancora più confortante sapere che il piano di interventi è stato elaborato dalla Provincia di Potenza solo successivamente agli esiti della ricognizione fatta dai tecnici provinciali sull’intera rete viaria permettendo così di identificare tutte le criticità e al contempo di effettuare una stima delle opere necessarie ad aumentare la sicurezza. La metodologia applicata, basata su criteri di oggettività e trasparenza, esce, finalmente, dalle solite logiche, permettendo di evitare che siano trascurati fabbisogni poco noti ma prioritari, come potrebbe capitare agendo solo secondo discrezionalità. Si è usciti da una vecchia logica di pianificazione che spesso ha penalizzato territori che meritavano più attenzione permettendo di intervenire, valutando, in via prioritaria, il grado di inadeguatezza delle infrastrutture viarie, l’urgenza degli interventi, la consistenza del traffico veicolare, e la strategicità dei collegamenti rispetto ai principali siti industriali, sanitari e turistici, dando al contempo la precedenza a quelle strade che presentano dati di incidentalità elevati.



Questo modello di pianificazione delle opere, più pragmatico e meno “ideologico” che non va alla ricerca del clamore delle cronache con nuove opere faraoniche che portano benefici “mediatici” solo a chi le propone, è un approccio pienamente condivisibile e mi auguro venga presto applicato alla rete stradale della Provincia di Matera che necessità anch’essa di massicci finanziamenti ed interventi finalizzati alla sua messa in sicurezza.



Adesso è necessario che le risorse stanziate vengano immediatamente utilizzate, affinché i nostri territori possano beneficiare il prima possibile di tali investimenti, perché come ha dichiarato il Presidente della Provincia Giordano “investire sulla viabilità significa investire sul domani della nostra terra”.