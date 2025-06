Come Uiltasporti abbiamo sempre sostenuto e continueremo a farlo con dovuta pressione che gli investimenti della mobilità su binari con la dovuta attenzione sul rinnovamento delle infrastrutture che nei settori di maggior capacità devono essere adeguate agli standard di alta velocità e l’interconnessione tra lunga percorrenza e trasporto pubblico locale, nell’insieme, ottimizzano i trasporti in funzione delle reali esigenze dei lucani dando cosi la possibilità di muoversi con un trasporto collettivo all’altezza delle aspettative di chi vive, lavora e viaggia in Basilicata.







Certo che in questo ultimo periodo si sono riscontrati inevitabili disagi dovuti alla sospensione del servizio FS sulle linee interessate da interventi di efficientamento per elevare il comfort di viaggio e garantire una reale efficacia dei servizi ma va comunque riconosciuto l’impegno del Gruppo FS che con Trenitalia, con Rete Ferroviaria Italiana e la collaborazione dell’Assessorato ai trasporti della Regione Basilicata hanno comunque garantito la mobilità con servizi sostitutivi su gomma.







A causa di un cedimento strutturale che ha reso inagibile la galleria “Capraia 2” e fino al completamento dei lavori di ripristino e di rifacimento, dal 15 giugno per agevolare la mobilità regionale è stato attivato un servizio ferroviario parziale, con una riduzione di circa il 40% dell’offerta, tra Potenza e Melfi (distanza di 50 km) mentre vengono regolarmente garantiti i servizi Ferrovie Appulo Lucane tra Avigliano e Potenza Superiore e i servizi merci Stellantis diretti a San Nicola di Melfi da Foggia-Rocchetta.







Forse, in un momento come l’attuale, dove la crisi dell’Automotive e del suo indotto, le guerre in atto, i dazi più volte dichiarati dal sistema della politica internazionale mettono in grande difficoltà il sistema produttivo della nostra regione, è bene considerare seppure con qualche disagio l’impegno di società come RFI e Trenitalia che, in sintonia con l’assessorato regionale di riferimento, investono portando nuovi posti di lavoro.



Abbiamo sempre auspicato che i trasporti in Basilicata fossero confacenti alla mobilità regionale e nazionale dei Lucani e che nella loro complessità potessero svolgere anche un’importante ruolo di incremento occupazionale dando speranza a tanti giovani che continuano ad abbandonare la nostra regione.



Riteniamo importante che grosse aziende come Trenitalia e RFI investano nel miglioramento del trasporto ferroviario per diminuire il divario dei collegamenti con la rete nazionale.



Resta da confrontarsi e possibilmente avere risposte sulla situazione del TPL che nonostante le problematiche gestionali va affrontato con la massima premura per sopperire agli sprechi del passato accelerando l’indizione della nuova gara per il TPL Basilicata e completare il rinnovo del parco rotabile con l’acquisto di ulteriori bus per garantire ai lavoratori del settore e ai lucani una mobilità in sicurezza e comfort.



Di tutto ciò chiederemo risposte nella riunione dell’Osservatorio permanente convocato dall’Assessore Regionale ai Trasporti per il 23 giugno prossimo.