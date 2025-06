E’ proprio vero, il sazio non crede al digiuno, se si considerano gli inaccettabili ritardi che continuano a persistere nell’erogazione dei contributi regionali per l’acquisto gratuito o semigratuito dei libri di testo e gli odiosi tagli applicati.

Nonostante l’anno scolastico 2024/25 sia terminato e nonostante la maggior parte dei Comuni abbia trasmesso ai competenti uffici della Regione Basilicata già da diversi mesi gli elenchi dei beneficiari, tantissimi studenti aventi diritto a questi contributi ancora non li hanno percepiti, compreso la totalità di quelli frequentanti il triennio conclusivo degli istituti scolastici superiori.

Nello scorso mese di novembre fummo costretti ad intervenire proprio per segnalare l’inconcepibile penalizzazione a danno degli alunni degli ultimi tre anni delle scuole secondarie di secondo grado, che erano stati inopinatamente esclusi da tale beneficio, riuscendo ad ottenere che anche a loro venissero erogati tali contributi, come sempre avvenuti negli anni precedenti.

Purtroppo, oltre agli incresciosi ritardi che si sono registrati nel trasferimento dei fondi ai Comuni, siamo costretti ad evidenziare l’improvvida decurtazione del contributo riconosciuto, che l’anno scorso ammontava per tutti al 90,77% della somma richiesta e quest’anno, invece, è sceso all’80,39% della somma richiesta per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado e del biennio iniziale di secondo grado ed addirittura al 54,87% per gli studenti frequentanti dal 3° al 5° anno degli istituti superiori.

Per questi ultimi, al danno del macroscopico taglio si aggiunge la beffa di non aver ancora percepito neanche un centesimo.

A determinare questi gravosi ritardi anche l’insostenibile situazione in cui versano alcuni uffici e Dipartimenti regionali, privi di dirigenti titolari e gestiti ad interim, come nel caso specifico della Direzione “Sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità” guidata da un Direttore Generale ad interim, che contemporaneamente è commissario dell’ALSIA e Direttore Generale all’Agricoltura.

E’ inconcepibile la sciatteria che si continua a mostrare verso le condizioni materiali che rendono effettivo l’esercizio del diritto alla studio per i meno abbienti.

Chiedo alla Giunta Regionale di porre urgentemente rimedio a questi incresciosi ritardi erogando con celerità tutti i contributi assegnati per la fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2024/25.