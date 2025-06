Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco svolge da sempre un lavoro encomiabile, riconosciuto come indispensabile dai cittadini e dalle istituzioni, in particolare in Basilicata il loro impegno a servizio della comunità è estremamente tangibile e sempre più apprezzato. <... -->continua

17/06/2025 - Latronico: La prevenzione è il cuore pulsante della sanità del futuro

“La prevenzione non è più solo una buona prassi sanitaria, ma una vera e propria infrastruttura strategica per garantire sostenibilità, equità e qualità del sistema salute. In Basilicata questa visione si sta traducendo in scelte concrete, fondate sull’innovaz...-->continua