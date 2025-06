In Basilicata, la cooperazione a guida femminile si conferma vitale e qualificata, soprattutto nei settori dell’istruzione, del sociale e della sanità. Lo evidenzia l’Atlante regionale della cooperazione femminile 2024 di Fondosviluppo.



Il settore con più cooperative femminili attive è quello sociale e sanitario (86 unità, 29,1% del totale).



Le percentuali di presenza femminile nei settori chiave sono molto alte:



60% nell’istruzione e formazione



53,8% nel sociale e sanitario



49% nell’informazione e comunicazione



Secondo Confcooperative Basilicata, la cooperazione femminile rappresenta un presidio di innovazione e radicamento nelle comunità locali, contrastando fenomeni come la fuga dei cervelli e la desertificazione imprenditoriale.



A livello nazionale, sebbene il numero di cooperative femminili sia in calo rispetto al 2019, il settore ha retto meglio rispetto alla media cooperativa. Il Mezzogiorno, e la Basilicata in particolare, si confermano territori virtuosi in questo ambito.



Confcooperative sottolinea la necessità di politiche di sostegno strutturale – credito, formazione, riconoscimento istituzionale – per valorizzare il ruolo delle donne non solo come partecipanti, ma come motore del cambiamento economico e sociale della regione.