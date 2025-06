L’On. Arnaldo Lomuti (Movimento 5 Stelle) ha presentato un’interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per denunciare la persistente condizione di marginalità infrastrutturale della Basilicata e i gravi disservizi che colpiscono quotidianamente i cittadini lucani.







L’interrogazione evidenzia come, nonostante le promesse pubbliche formulate dal Governo e dalla Giunta regionale, le principali opere ferroviarie strategiche – come la velocizzazione della tratta Battipaglia–Potenza–Taranto, il completamento della Ferrandina–Matera e l’ammodernamento della Potenza–Foggia – risultino ancora in grave ritardo e a rischio definanziamento, con ricadute pesanti sull’intera mobilità regionale.







L’On. Lomuti segnala inoltre che i treni attualmente in servizio in Basilicata sono spesso obsoleti, soggetti a guasti, e che i nuovi convogli acquistati con fondi regionali risultano utilizzati altrove per l’assenza di elettrificazione. Le continue interruzioni, sostituzioni con autobus, che a volte nemmeno aspettano i ritardi cronici dei treni e l’assenza di assistenza adeguata penalizzano lavoratori, studenti e turisti, aggravando l’isolamento e ostacolando lo sviluppo socio-economico della regione.







Inoltre – afferma l’On. Lomuti – le coincidenze tra i treni a media e lunga percorrenza e i pullman diretti verso le località lucane sono gestite in modo del tutto inefficiente, senza alcuna logica di sincronizzazione. Questo disallineamento scoraggia l’utilizzo del trasporto pubblico e riduce drasticamente la possibilità di raggiungere la Basilicata in tempi accettabili. Una pianificazione intelligente delle coincidenze potrebbe invece migliorare sensibilmente la mobilità e l’accessibilità dell’intera regione.”







Con questa iniziativa parlamentare, si chiede al Governo di dare risposte chiare su come si vuole intervenire. Servono misure urgenti per migliorare immediatamente i servizi ferroviari esistenti, potenziare l’informazione e l’assistenza ai viaggiatori, garantire la coerenza tra promesse e attuazione, e soprattutto di ripensare la gestione dei collegamenti intermodali per assicurare un accesso pieno ed efficiente alla Basilicata.



Basta discriminazioni territoriali ai danni dei lucani.







On. Arnaldo Lomuti



coordinatore regionale M5S Basilicata