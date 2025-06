La Provincia di Matera, con il prezioso contributo del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali dell’Università degli Studi della Basilicata, ha convocato per il 20 giugno alle ore 10, nella sala del Consiglio provinciale, una conferenza straordinaria dei sindaci per affrontare l’emergenza idrica che sta colpendo il territorio. L’iniziativa arriva a seguito dei lavori del tavolo provinciale permanente sull’agricoltura, recentemente focalizzato proprio sulla gestione della risorsa acqua e sulle criticità legate alla siccità.

Alla riunione del tavolo, che ha visto la partecipazione del Presidente della Provincia Francesco Mancini, insieme ai consiglieri provinciali promotori dell’iniziativa, Stigliano e Sarlo, hanno preso parte anche le sigle sindacali agricole e rappresentanti dell’Università, che hanno presentato un quadro dettagliato delle sfide che l’agricoltura locale dovrà affrontare nell’imminente estate.

Dopo aver condiviso nelle scorse settimane i dati raccolti e analizzati dall’Università la Provincia ha deciso di attendere la conclusione della campagna elettorale a Matera, per evitare che un tema così delicato venisse strumentalizzato politicamente, e ora si avvia alla fase operativa con la convocazione della conferenza, il cui spirito è essenzialmente propositivo e fondato sulla collaborazione. In una logica di pieno presidio e coinvolgimento territoriale, si auspica un successivo dialogo costruttivo con la Regione Basilicata. Va però ricordato che, nei mesi scorsi, i consiglieri Stigliano e Sarlo hanno formalmente richiesto un incontro con l’assessore regionale all’agricoltura, allo stato non ancora concesso. Questo rende ancor più importante l’iniziativa provinciale come momento di sintesi e proposta per il futuro.

L’evento sarà un momento cruciale di confronto e informazione, durante il quale l’Università e la Provincia presenteranno ai sindaci dei 31 comuni della provincia i dati scientifici e le possibili strategie per un uso più sostenibile della risorsa idrica in agricoltura. L’obiettivo è quello di stimolare una riflessione collettiva sul futuro del settore agricolo locale, promuovendo approcci innovativi nelle tecniche di coltivazione e nella gestione dell’approvvigionamento idrico.

“È fondamentale informare adeguatamente i rappresentanti dei comuni - ha spiegato Mancini - perché da loro dipende la capacità di fornire indicazioni concrete e utili ai cittadini e agli operatori agricoli, soprattutto in un momento così critico per la nostra provincia”.

La conferenza del 20 giugno si presenta quindi come un’occasione importante per mettere al centro del dibattito pubblico la tutela di una risorsa preziosa e la sostenibilità dell’agricoltura materana, ponendo le basi per un percorso condiviso che coinvolga tutti gli attori istituzionali del territorio.