Altro che "la sinistra vuole togliere il bonus gas"; è Bardi che ha tolto il gas al futuro della Basilicata prendendo, nell’ultimo biennio, 100 milioni di euro delle cosiddette compensazioni ambientali (anche soldi provenienti dal valore equivalente del gas) per pagare parte dei 260 milioni di euro ai lucani che si curano fuori regione. E abbiamo detto tutto!



Gli interventi e le posizioni, per quanto ci riguarda, sono state chiari in Consiglio regionale, e Bardi ha tolto gas e anche ossigeno al futuro della Basilicata legandolo mani e piedi al petrolio, inadeguato anche a tutelare lavoratori e imprese.



Per essere chiari, dare il gas a tutte e tutti, senza valutazioni di reddito, significa rischiare di non coprire borse di studio per gli universitari oppure di non rendere gratuito il trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti.



Se si prevede il bonus gas per un ricco e si taglia la borsa di studio a un povero, a esempio, non ci pare sia un atto di giustizia sociale.



Significa in un particolare momento economico negare più sostegno a chi ha bisogno e non avere adeguate politiche per le imprese e per il lavoro.



Sono agli atti del Consiglio regionale proposte concrete, anche approvate all’unanimità, per dare gas alle nuove generazioni.



Non essendo un noto frequentatore della Basilicata e in particolare dell’aula del Consiglio regionale, il Presidente Bardi si appoggia al suo presentismo propagandistico, tanto il futuro sarà l’oggi di altri.







P.S. Con il rispetto che si deve a tutte e tutti capiremo se un po’ di gas in più è stato messo per il trasporto pubblico locale che resta, questo lo possiamo dire senza tema di smentita, un altro fallimento del governo Bardi, da sei anni alla guida della Regione.