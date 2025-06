Il prossimo 9 giugno, alle ore 10:30, una delegazione di ANED, insieme a famiglie con disabilità gravi, si recherà presso il Dipartimento Sanità della Regione Basilicata a Potenza per sollecitare l’assessore Latronico ad ascoltare le istanze dei pazienti dializzati. La malattia renale cronica impone gravi disagi, e l’assenza di risposte istituzionali rischia di aggravare ulteriormente la già fragile situazione sanitaria lucana.

Di seguito il comunicato dell'ANED

Giovedì 19 giugno prossimo, alle ore 10,30, una delegazione ANED insieme a famiglie portatrici di disabilità importanti, si presenterà a Potenza presso il dipartimento sanità della Regione Basilicata per sollecitare l’assessore Latronico perché ascolti i tanti problemi che vivono quotidianamente i dializzati. La malattia impone un totale condizionamento delle loro vite e delle famiglie, un carico di rinunce, fatiche, sacrifici non facile da sopportare. I pazienti subiscono l’insorgenza di complicanze e di nuove patologie a cui si accompagna inevitabilmente l’emarginazione e una complessità di vicissitudini difficili da catalogare.

Ma l’assessore Latronico ha un altro impegno a cui non può sottrarsi: quello di convocare e presiedere il Gruppo di lavoro di Nefrologia – Dialisi e Trapianto, istituito dalla Regione Basilicata, di cui fanno parte una rappresentanza di nefrologi lucani e ANED, insieme ai Direttori generali dell’azienda ospedaliera “San Carlo”, dell’azienda sanitaria di Potenza, dell’azienda sanitaria di Matera e dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture.

Ad oggi non abbiamo ricevuto nessuna risposta nonostante le nostre innumerevoli richieste presentate anche negli anni scorsi e le rassicurazioni ricevute dalla sua segreteria nelle poche interlocuzioni che è stato possibile ottenere.

Per tali motivi, questa volta, siamo stati costretti a fissare un appuntamento all’assessore Latronico: un tentativo che non è detto vada a buon fine, non certo per nostra responsabilità.

Vorremmo far comprendere all’assessore Latronico che la malattia renale cronica (MRC) è un problema di salute pubblica e rappresenta una vera epidemia, con una prevalenza davvero allarmante.

È inoltre strettamente associata con altre malattie croniche quali diabete, ipertensione e malattie cardiovascolari con le quali contribuisce in maniera importante all’aumento della mortalità nella popolazione generale e alla crescita progressiva dei costi dei sistemi sanitari nazionali.

In particolare i pazienti con MRC hanno un rischio cardiovascolare e di essere colpiti da un evento infartuale maggiore rispetto alla popolazione generale.

Se a ciò aggiungiamo la drammatica carenza di specialisti e infermieri nella nostra piccola realtà lucana, che rischia di compromettere qualsiasi programmazione e cura e vanificare la disponibilità di nuove terapie particolarmente efficaci nel rallentare la progressione della gran parte delle malattie renali, come si può pretendere di gestire un problema così vasto e complesso con semplici soluzioni tampone, vivendo alla giornata.

Occorre lavorare al più presto su una revisione del modello organizzativo sanitario, che preveda “la rete nefrologica”, che dia enfasi all’ambito territoriale e renda possibili e circolari le azioni diagnostiche, terapeutiche, informative e organizzative delle attività nefrologiche.

Il primo aspetto da mettere in evidenza è che abbiamo a disposizione numerosi importanti strumenti di lavoro: Piano Nazionale della Cronicità, DPCM sui LEA, Documento di Indirizzo per la Malattia Renale Cronica aggiornato, linee guida ISS “ Identificazione, prevenzione e gestione delle malattia renale cronica nell’adulto”, il PDTA regionale sull’insufficienza renale e tanto altro ancora.

Ora si tratta di implementare ciò che è stato scritto per orientarci verso l’obiettivo della prevenzione delle malattie renali e della riduzione delle persone che ogni anno arrivano alla dialisi garantendo le buone pratiche mediche e i migliori percorsi di cura.

E’ tempo che le Istituzioni locali e la politica facciano la loro parte.

Matera, 16/06/2025

Il Segretario Regionale

Donato Andrisani