Dopo le dimissioni del segretario regionale Giovanni Lettieri, rassegnate il 9 giugno, la segretaria del Pd Elly Schlein ha formalizzato il commissariamento del Partito democratico della Basilicata. Lo ha annunciato Igor Taruffi, responsabile Organizzazione del Pd nazionale, spiegando che il senatore Daniele Manca è stato scelto come commissario per rilanciare l’attività politica regionale. “Una scelta inevitabile e necessaria – ha dichiarato Taruffi – a Lettieri va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto, anche sul risanamento economico. Ora si apre una nuova fase di trasformazione profonda del partito in Basilicata”.