“Quanto accaduto oggi al Tavolo della Trasparenza è la prova evidente che sull’attività petrolifera, e ancor più sulla fase della transizione post-petrolio, si continuano a registrare ritardi gravi e ormai ingiustificabili”.

È quanto dichiara Vincenzo Tortorelli, segretario regionale della UIL Basilicata, a margine della riunione con Total.



“Non è un caso – prosegue – che l’unico progetto dichiaratamente No Oil della Total, ovvero il Centro Droni a Stigliano, sia fermo da cinque anni. Questo immobilismo è il segnale più chiaro di una strategia mancante e di impegni non rispettati”.



“Non basta più incalzare Total sul rispetto delle intese – aggiunge Tortorelli – serve una svolta vera. Bisogna ristabilire relazioni corrette e trasparenti, soprattutto davanti a comportamenti che in alcuni casi risultano prevaricatori, con mancanza di rispetto verso i lavoratori delle attività estrattive e di servizio, verso le istituzioni locali e verso le comunità coinvolte.”



“La UIL da tempo chiede, purtroppo inascoltata, un cambio di passo da parte del Presidente Bardi e della Giunta regionale, affinché si affronti con serietà e visione il presente e soprattutto il futuro del settore energetico lucano, dentro una strategia di transizione post-fossile vera, sostenibile e condivisa.”



Per questa ragione – conclude Tortorelli – “riteniamo necessario promuovere un momento di riflessione con i segretari confederali lucani, finalizzato a costruire un’iniziativa comune. Occorre rimettere al centro gli impegni occupazionali e di sviluppo previsti dal Protocollo d’intesa e dall’Addendum con Total, così come gli accordi legati ai cambi di appalto nei servizi. Le proteste e le preoccupazioni di Regione, Comuni e cittadini vanno trasformate in una proposta concreta, chiara e attuabile nei tempi. Su tutto questo, la UIL continuerà a esercitare la propria autonoma iniziativa di controllo, verifica e confronto.”