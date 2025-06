Questa mattina alle ore 10 è stata inaugurato il nuovo Centro Prelievi dell'Azienda Sanitaria Locale a Marconia di Pisticci, un importante step verso il rafforzamento dei servizi sanitari sul territorio e l’efficienza delle prestazioni offerte ai cittadini.



Il nuovo centro prelievi sarà operativo dalla settimana prossima, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 12. Dopo le ore 12 i referti saranno disponibili per il ritiro direttamente presso il centro fino alle 13; oppure sarà possibile accedervi in modo semplice e sicuro tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico.



"Questo nuovo servizio rappresenta un ulteriore passo avanti nel miglioramento dell’assistenza sanitaria nel nostro territorio - afferma il Direttore Generale dell'ASM, Maurizio Friolo-. Grazie all’impegno di tutto il personale, puntiamo a offrire prestazioni di qualità, efficienti e accessibili a tutti i cittadini. La salute dei nostri utenti è al centro delle nostre priorità."



“Il potenziamento dei servizi di diagnostica e prelievo presso l’Ospedale di Tinchi di Pisticci - afferma l’Assessore regionale alla Salute e Politiche della persona, Cosimo Latronico- rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento della sanità territoriale e testimonia la volontà della Regione Basilicata di costruire un sistema sanitario sempre più efficiente, accessibile e vicino ai bisogni reali dei cittadini. Questo intervento è parte di una strategia più ampia che punta a valorizzare le strutture esistenti, ridurre le disuguaglianze nell’accesso alle cure e promuovere un modello di sanità di prossimità. Continueremo a investire con determinazione per migliorare la qualità dell’assistenza, ridurre i tempi di attesa e garantire prestazioni sanitarie di eccellenza in ogni angolo della nostra regione.”



Nel distretto di Pisticci sono presenti gli ambulatori di dermatologia, odontoiatria, psicologia clinica, ortopedia, neuropsichiatria infantile, otorino, cardiologia, servizio prelievi (il giovedì) e Adi. Nell’ospedale distrettuale di Tinchi è attivo il laboratorio di analisi cliniche (i prelievi si effettuano dal lunedì al sabato) l’attività specialistica di diabetologia e endocrinologia, chirurgia generale, cure palliative e terapia del dolore, dermatologia, nefrologia, dialisi, medicina interna cardiologia (ecodoppler fisiatria) elettromiografia.



L’Azienda Sanitaria di Matera ringrazia tutti gli operatori sanitari e il personale coinvolto per il loro impegno e dedizione nel migliorare la salute e il benessere della comunità.