La Voce della Politica

12/06/2025 - Welfare in Basilicata: il SIFUS chiede misure concrete per le residenze assistenziali

La Segretaria Regionale del SIFUS, Pina De Donato, ha espresso viva preoccupazione in merito al recente comunicato dell’Assessore alla Salute e al Welfare della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, che ha annunciato lo stanziamento di 30 milioni di euro per il rafforzamento...-->continua

12/06/2025 - Dossier Bankitalia e l’incidenza di automotive ed energia

L’annuale fotografia che fa Banca d’Italia sull’economia della Basilicata restituisce il quadro di un sistema economico regionale strutturalmente vulnerabile, legata principalmente a fattori esogeni quali industria dell’automotive e comparto energetico.

<...-->continua

12/06/2025 - Ricollocazione 118, la nota del Dipartimento: dimenticanza non cancella l’impegno UIL FPL

La UIL FPL esprime soddisfazione per l’attenzione che il Dipartimento Salute ha voluto riservare, con la nota del 10 giugno u.s., alla questione della ricollocazione del personale del 118 con limitazioni, sollecitando le Aziende Sanitarie alla convocazione di ...-->continua

11/06/2025 - Pittella: Il lavoro di Antonio Pecci omaggia l’archeologia lucana

È stato presentato oggi pomeriggio, presso la sala Basento della Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, l’opera in due volumi “Fortificazioni e sistema di difesa tra IV e III secolo. a.C. in Basilicata” di Antonio Pecci, dottore di ricerca in arc...-->continua

11/06/2025 - L’analisi dei dati di Bankitalia sullo stato dell’economia regionale

Il quadro tracciato da Banca d’Italia sullo stato dell’economia regionale, nel mentre evidenzia un rallentamento nei processi di sviluppo economico, chiarisce che esso deriva da fattori non dipendenti dalle politiche economiche regionali. Infatti, i principali...-->continua