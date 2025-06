10/06/2025 - Ballottaggio a Matera: Cupparo (Fi), successo doppio per Nicoletti-centrodestra e per Forza Italia

“Il voto del ballottaggio a Matera ha segnato un successo doppio: per Antonio Nicoletti e la colazione di centro destra; per Forza Italia che, ripartendo da zero, ha ottenuto due consiglieri ed è forza di governo determinante per la città”. E’ il commento dell...-->continua