Istituzioni unite da competenze, impegno e passione per lo sport. Sarà la Regione Basilicata ad ospitare la prima tappa del tour nazionale “Sport in Regione”, in programma il prossimo 19 giugno a Matera. L’iniziativa, promossa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con l’imprimatur del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, nasce per portare sui territori strumenti a sostegno della pratica sportiva, creando momenti di confronto tra Comuni, associazioni, federazioni e società sportive con l'obiettivo di illustrare le opportunità offerte dai vari canali di finanziamento. “Non ci limiteremo a presentare bandi – spiega il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, coordinatore della Commissione sport della Conferenza delle Regioni – ma allestiremo veri e propri desk informativi per aiutare ciascun territorio a individuare lo strumento più adatto alle proprie esigenze”.



All’evento – in programma a partire dalle 10.30 nell’Unahotels MH di Matera (via Germania s.n.) – interverranno, tra gli altri, il Ministro Andrea Abodi, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Massimiliano Fedriga, e il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Nel corso della giornata sarà firmato il “Patto per lo sport” tra Governo e Regioni.