Ieri a Roma, in una piazza San Giovanni colma di migliaia di volti, voci e coscienze, si è manifestato un principio fondamentale: il silenzio, oggi, equivale alla complicità. Persone di ogni età e provenienza si sono raccolte per chiedere il cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza, la fine delle forniture militari all’esercito israeliano, il riconoscimento pieno e incondizionato dello Stato di Palestina.







Ho partecipato a questa mobilitazione con lo spirito con cui, nemmeno un mese fa, ho superato i della disperazione a Rafah, portando, con una delegazione parlamentare, la presenza della Repubblica Italiana tra le vittime del più grave disastro umanitario in corso nel mondo. Ospedali distrutti, bambini mutilati, madri che non hanno più nulla da piangere. Non servono più analisi geopolitiche: ci troviamo davanti a un crimine contro l’umanità, documentato da medici, giornalisti, giuristi internazionali. Il genocidio del popolo palestinese è sotto gli occhi di tutti e il tempo delle ambiguità è finito.







È per questo che oggi, da deputato lucano della Repubblica, rivolgo un appello solenne e urgente a tutte le istituzioni della Basilicata. Chiedo al Presidente Bardi, al Consiglio Regionale, ai Presidenti delle Province di Potenza e Matera, e ai Sindaci e Consigli comunali dei 131 Comuni lucani di adottare, senza esitazioni, mozioni di condanna del genocidio in atto a Gaza e di richiesta formale al Governo italiano del riconoscimento dello Stato di Palestina.







Non si tratta di un gesto simbolico, ma di un atto politico di responsabilità e verità. È nei momenti tragici della storia che la voce delle istituzioni locali può farsi coscienza della Repubblica. I Comuni, le Province e le Regioni sono articolazioni vive della democrazia: quando decidono di schierarsi dalla parte dei diritti umani, delle convenzioni internazionali e della dignità della persona, contribuiscono a tracciare il profilo etico di un popolo.







La Basilicata non può restare in silenzio. Non possiamo lasciare che si dica, domani, che la nostra terra non abbia preso posizione mentre un popolo veniva sterminato con il consenso tacito dell’Occidente. Ogni aula consiliare, ogni assemblea pubblica, ogni voce istituzionale può oggi scegliere se restare muta o diventare testimone attiva di giustizia.







Non si è equidistanti davanti a un genocidio. Si è o complici o resistenti. Si è o con l’occupazione e il massacro, o con il diritto internazionale e la dignità umana. È il momento di scegliere da che parte della storia vogliamo stare.







Io ho scelto. Molti hanno scelto. Chiediamo a tutte le istituzioni lucane di fare altrettanto.







On. Arnaldo Lomuti



coordinatore regionale M5S Basilicata