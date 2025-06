Il diritto a poter conoscere per deliberare è il "sale" della democrazia.

In tempi di intelligenze artificiali e di capitalismo della sorveglianza, ancor più occorre prestare attenzione a coloro che ricostruiscono il passato a loro uso e consumo, ai manipolatori, ai killer seriali deputati a rimuovere fatti, storie, lotte, azioni ed omissioni. Il futuro è già presente e il presente nasce dal passato. Sì, occorre stare in campana, perché ormai con un clic si potrebbero spazzare via anni o lustri, cancellare le tracce, rimuoverle o magari fare l’operazione opposta. Assisto attonito al ripetersi di operazioni di lifting o di plastica facciale, tese a ricostruire non so quali verginità. Un piano, quest’ultimo, sul quale scendo per ripristinare un minimo sindacale di verità storica; quella giudiziaria ce la racconteranno eventuali sentenze. Non ci sto! E dico no agli Zelig, all’esercito invasore, che ha occupato tutti i gangli di potere occupabili, e che dall’alto di scranni e sinedri distribuisce purghe e manganellate. Ho detto invasori? Sì, perché hanno invaso e deturpato il volto della democrazia, hanno abbattuto la “statua” dello Stato di diritto democratico. Sono come gli Unni, dove passano non cresce più l’erba.

Chi ha detto cosa? Chi ha fatto cosa? Il modo più semplice per confondere i termini di una questione è fingere di non capire.

E qual è la questione che ininterrottamente pongo da circa 40 anni? Quella del diritto umano a poter conoscere per deliberare. Non può esserci democrazia senza questo diritto e, in assenza di esso, anche una tornata elettorale o referendaria si traduce in una partita truccata.

Ciò detto e premesso, attraverso questa necessariamente sintetica analisi, che riguarda il Paese (l’Italia), la qualità delle nostre democrazie, il nostro stesso futuro, lasciate che scivoli lentamente a paradigmatiche vicende lucane, come quella di Tito Scalo e non solo.

Lo avevo detto e lo ripeto: occorre fare un’operazione verità su quanto accaduto sul fronte ambientale e della tutela delle matrici ambientali in questa nostra bella terra.

E invece no, ad iniziare dal Tgr Basilicata che dovrebbe essere servizio pubblico, giù purghe, risposte surreali e manganello.

Allora io questa mattina voglio rammentare a me stesso che il film “Basilicata coast to coast,” del Cavalier Rocco Papaleo da Lauria (PZ), fu sponsorizzato da Total. A futura memoria, ovviamente sempre che la memoria un futuro ce l’abbia. Guardatela la locandina che allego a questa mia; guardatela con grande attenzione.

Sono dei ladri, ma ladri di democrazia e verità. Un furto che, per quanto mi riguarda, è di gran lunga peggiore di qualsiasi ruberia e che potremmo definire prodromico. È, se volete, il quotidiano furto di Costituzione che si consuma dal 1948.

Al servizio pubblico radio-televisivo chiedo, di nuovo e ancora, di interrompere la violazione dell’art. 294 del Codice Penale (Attentati contro i diritti politici del cittadino). Amici della Rai, smettetela di censurare e rimuovere chi ha la sola colpa di aver raccontato con grande anticipo fatti e presentato denunce. Visibilità? Sì, se per visibilità intendiamo la necessità di poter raccontare per davvero alcuni fatti. Sì, se per “visibilità” intendiamo rispetto del conoscere per deliberare di einaudiana memoria.

Per il resto, chiedo alla Presidente dell'Apt, al Presidente del Consiglio regionale, ai cittadini lucani ai quali provo a rivolgermi, a quel ceto politico con il quale incessantemente ho provato ad interloquire, a tutti i farisei che si riempiono la bocca con le parole democrazia e ambiente, di dirmi cosa pensano di queste mie considerazioni e della locandina allegata, alla luce della narrazione di regime odierna. Spero che tra coloro che risponderanno ci siano anche alcuni imprenditor-editori, i cui giornali sono quotidianamente impegnati a distribuire bastonate e a regalar manganellate come se fossero caramelle.



Di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani e già membro del Consiglio Nazionale dei "Club Pannella" (In digiuno dalle 23.59 del 6/6/25)