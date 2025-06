Cosa chiedo? Semplicemente una volta ancora, una volta di più, che il servizio pubblico radio-televisivo onori il suo ruolo e non faccia morire nei sottoscala della sua sede lucana, e non solo lucana, il diritto alla conoscenza. Quel diritto umano alla conoscenza che rappresenta il sale di ogni vera, autentica democrazia. Quel diritto a poter conoscere per deliberare che è sinonimo di democrazia. La Rai onori il suo ruolo di servizio pubblico. La Rai racconti la verità sul Sin Tito Scalo. La Rai la smetta di essere manganello di regime e di distribuire purghe più o meno a colori.

Non ho mai partecipato a lottizzazioni, che avviliscono il ruolo di tanti giornalisti. Voglio semplicemente che si onori, se volete, per davvero l’art. 21 della Costituzione.

Questo è quanto dovevo e devo a me stesso, alla mia coscienza e alle mie convinzioni. Basta con il reiterato furto di democrazia e conoscenza. Il passato, lo ricordi qualche smemorato/a giornalista, contribuisce a plasmare il futuro e il presente. Guai a quel Paese che perde memoria di sé e del suo passato.



Di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani e già membro del Consiglio Nazionale dei “Club Pannella”.