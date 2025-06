Prosegue il percorso di crescita di Fratelli d’Italia sul territorio della Provincia di Potenza, a far parte della comunità politica di Fdi, quattro amministratori comunali del Comune di Rotonda, Maria De Cristofaro, Fernando Lauria, Vanessa Cerbino e Donatella Franzese.

All’incontro, che ha ufficializzato l’ingresso dei quattro amministratori, hanno partecipato il Sen Gianni Rosa, l' Assessore Regionale alle Politiche Agricole della Regione Basilicata Carmine Cicala, il Consigliere Regionale Alessandro Galella ed il Coordinatore cittadino Mario Mazza. È stata l’occasione per ribadire l’importanza di essere sempre più punto di riferimento per gli amministratori locali che rappresentano il livello istituzionale più a stretto contatto con i cittadini.

Incentivare la crescita del Partito anche nei comuni piccoli e geograficamente lontani dal Capoluogo di Regione, è uno degli indirizzi che si è data questa Segreteria Provinciale già dal Congresso dello scorso Gennaio.

Fratelli d’Italia, grazie ad un lavoro compiuto costantemente negli anni, può vantare una presenza capillare in gran parte dei centri della Provincia. La stagione congressuale in corso, oltre a strutturare e legittimare la classe dirigente territoriale attraverso lo strumento democratico dei congressi, garantisce una presenza costante sul territorio di dirigenti ed eletti, che da mesi percorrendo i centri della Provincia, rimangono a stretto contatto con i cittadini.

I nuovi ingressi confermano l’interesse crescente verso Fratelli d’Italia, anche da parte di amministratori comunali che vedono nel Partito, un riferimento di ascolto e di confronto.

È doveroso ricordare e riconoscere, il lavoro svolto dal Presidente Meloni e dal Governo tutto, che grazie ai risultati straordinari ottenuti sia in capo nazionale ed internazionale, contribuisce ad aumentare l’interesse verso il Partito. Come classe dirigente territoriale abbiamo il compito ed il dovere di incentivare questa fase di crescita, attraverso una presenza constante in tutte le comunità.





Vincenzo Claps

Presidente Provinciale Fdi POTENZA