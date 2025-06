In occasione del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco di Matera, la lista “Socialisti e +Matera” esprime profondo apprezzamento per la presenza e le parole del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, in visita ieri nella nostra città a sostegno del candidato sindaco Roberto Cifarelli e dell’intera coalizione progressista.

Nel suo intervento, Emiliano ha lanciato un messaggio forte e chiaro: “unire il popolo materano che si riconosce nei valori dell’uguaglianza, della giustizia sociale, dell’inclusione, della partecipazione e della trasparenza.” Un appello alla responsabilità collettiva per costruire una città che sia realmente all’altezza della sua storia e della sua vocazione progressista.

“Come lista “Socialisti e +Matera”, hanno ribadito i referenti Cinzia Scarciolla e Raffaele Tantone, “condividiamo pienamente le parole del Presidente Emiliano e ci uniamo al suo appello. Chiediamo al popolo materano di far sentire forte la propria voce nei giorni 8 e 9 giugno, quando si voterà non solo per il referendum, ma anche per decidere il futuro governo della città.

Matera merita un’amministrazione forte, competente, aperta e inclusiva. Una guida che ha già una maggioranza chiara in Consiglio comunale e che è in grado di affrontare con determinazione le sfide future. L’alternativa è una città consegnata a una visione politica conservatrice, nazionalista e sovranista, distante dai valori profondi della nostra comunità.

Noi crediamo in una Matera che guarda avanti, che costruisce ponti, non muri.

Per questo ci rivolgiamo a tutti i cittadini e le cittadine, affinché scelgano la partecipazione, la democrazia e un progetto politico che metta al centro il bene comune e le persone.”