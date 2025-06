Il SIFUS di BASILICATA esprime profondo sconcerto per le recenti assunzioni di 25 infermieri e 17 operatori socio-sanitari presso l’ospedale di Matera, avvenute in piena campagna elettorale.



Un episodio che, ancora una volta, getta ombre sulla trasparenza delle scelte amministrative in Basilicata, dove il lavoro pubblico viene gestito non come risposta ai bisogni strutturali del sistema sanitario, ma come strumento di consenso politico.



“È vergognoso usare i posti di lavoro per fare propaganda elettorale,” – dichiara la segretaria regionale SIFUS -Pina De Donato

“Invece di pianificare assunzioni stabili, si fa campagna elettorale con le vite delle persone.”

La dinamica è sempre la stessa: si crea precarietà, si alimenta il bisogno, poi si interviene a ridosso del voto con ‘miracolose’ assunzioni che hanno il sapore del favore personale e non della giustizia sociale.



Il SIFUS sottolinea che lo stesso meccanismo clientelare è applicato da anni anche nel settore forestale, dove i lavoratori sono tenuti in ostaggio da contratti stagionali, gestiti a discrezione della politica e dei sindacati complici.

Queste assunzioni “a orologeria” rappresentano una vera e propria ferita alla dignità dei lavoratori, e una minaccia alla credibilità delle istituzioni.



Il SIFUS di BASILICATA continuerà a denunciare pubblicamente ogni uso distorto del lavoro pubblico, chiedendo programmazione, trasparenza e stabilizzazione in tutti i settori.



La dignità del lavoro non si compra in campagna elettorale.



SIFUS -Segreteria Regionale