“Oggi si inaugura questa importante infrastruttura presso la stazione ferroviaria Bella-Muro. Un intervento che è costato complessivamente circa 16 milioni di euro. Una parte, 15 milioni di euro, ha riguardato un investimento sull'impianto della stazione. L'altra parte è stata destinata all’area esterna, che serve anche come interscambio con il trasporto su gomma”.



Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, durante la cerimonia di inaugurazione della stazione, alla presenza del direttore operativo Infrastrutture territoriale Napoli di Rfi, Fabio Rapuano, il consigliere regionale Francesco Fanelli, il vicepresidente della Provincia di Potenza, Carmine Ferrone, e i sindaci del comprensorio.



“Siamo soddisfatti dell’inaugurazione – ha commentato Pepe – che rientra in una strategia più ampia, anche se in questo momento sta creando dei disagi transitori ai cittadini. Il traffico sull’asse ferroviario è stato sospeso, con l’opportuna attivazione del servizio sostitutivo. Ma lo riapriremo, se non ci saranno imprevisti che al momento non sono stati registrati, dal primo di luglio”.



Nel dettaglio, per la stazione di Bella-Muro sono stati realizzati un nuovo piano del ferro della stazione con l’adeguamento impiantistico dei sistemi di trazione elettrica; un sottopasso pedonale collegato tramite scale e ascensori ai marciapiedi di stazione; due nuovi marciapiedi a servizio dei binari I, II e III di lunghezza di 250 metri per consentire la fermata dei servizi a lunga percorrenza; un nuovo sistema di illuminazione della stazione; nuove pensiline; un nuovo ramo della SP14 per migliorare l’accessibilità alla stazione; un’area di interscambio con nuovi stalli per autovetture, autobus, motocicli e biciclette; nuove opere idrauliche; la ripavimentazione stradale dell’intera area di interscambio e dei rami stradali che concorrono sulla nuova rotatoria (circa 5.000 metri quadrati); ripristino architettonico del fabbricato viaggiatori; due nuovi servizi igienici all’interno della stazione.



“Stiamo lavorando per una ferrovia moderna. Per questo – ha concluso Pepe – abbiamo rilanciato nei giorni scorsi sull'alta velocità, perché la Basilicata non può rimanerne fuori. Abbiamo chiesto un tavolo tecnico istituzionale di ascolto, lì abbiamo esposto e formalizzato le nostre ragioni e andremo in questa direzione nell’interesse dei lucani”.