“Il 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri rappresenta una tappa significativa nel percorso di dedizione e servizio al Paese che questa Istituzione ha intrapreso sin dalla sua nascita”. Lo dichiara Marcello Pittella, Presidente del Consiglio regionale della Basilicata.



“In oltre due secoli – prosegue Pittella - l’Arma ha saputo coniugare presenza sul territorio e capacità di risposta alle esigenze della collettività, diventando un punto di riferimento essenziale, anche nelle realtà più complesse e spesso lontane dai grandi centri urbani. In Basilicata, dove la dimensione comunitaria è forte e il rapporto con il territorio è fatto di cura e attenzione, i Carabinieri rappresentano un presidio di legalità e sicurezza dello Stato, da tutelare sempre, radicato in una presenza costante e vicina alle persone”.



“A nome del Consiglio Regionale della Basilicata – conclude Pittella - desidero esprimere il più profondo ringraziamento a tutte le donne e agli uomini dell’Arma, il cui impegno costante rappresenta un valore irrinunciabile per la nostra comunità e per il Paese intero”.