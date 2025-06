“Ho raccolto le sollecitazioni di alcune sigle sindacali presentando un’interrogazione al Ministro dell’Interno per sapere quando verranno colmate le carenze di organico della polizia stradale della Basilicata; regione nella quale tutti i distaccamenti, subiranno, nei prossimi mesi, un grave depauperamento di personale a causa dei pensionamenti. È però un problema che coinvolge tutta l’Italia senza alcuna eccezione.

Quella della mancanza di personale è problematica risalente, che si trascina da anni ed alla quale stiamo cercando di porre rimedio, anche tramite i concorsi. È di solo qualche giorno fa il decreto del Capo della Polizia del 22 aprile 2025 con il quale è stato indetto il concorso pubblico per l’assunzione di 4617 allievi agenti della Polizia di Stato. Vi è tuttavia da evidenziare un problema sistemico che prescinde dai concorsi, ovvero la impossibilità per gli Istituti di Istruzione di formare abbastanza operatori da coprire il turnover che si sta registrando.

Ritengo che l’attenzione che il Governo Meloni ha per la sicureza degli italiani e del territorio sia un fatto ormaai innegabile, considerate anche le accuse, da parte delle opposizioni, di essere addirittura troppo attenti a questo aspetto. E la Polizia Stradale svolge un ruolo determinante nel mantenimento della sicurezza e controllo sulle nostre strade, tra le quali non solo la prevenzione degli incidenti e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale ma anche l’assistenza delle operazioni di soccorso e i servizi diretti alla regolazione del traffico.

Porre rimedio al sottodimensionamento dei presidi territoriali è oramai un’esigenza improcrastinabile e sono convinto che il Governo risponderà positivamente.”