Si è concluso lunedì, a Paestum, il Dmed – Salone della Dieta Mediterranea, evento nazionale dedicato alla promozione dello stile di vita mediterraneo e alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari. La Regione Basilicata, presente con il brand Basilicata Tipica, ha riscosso grande interesse e apprezzamento grazie alla partecipazione attiva e alla qualità delle proposte presentate.



Protagonista indiscussa è stata la Fragola Lucana, al centro di degustazioni, approfondimenti e momenti di confronto con esperti, imprenditori e operatori del settore.



«Portare la Fragola della Basilicata al Dmed è stata una scelta vincente – ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala – perché questo frutto rappresenta molto più di una produzione agricola: è una storia di territorio, di qualità, di sostenibilità. È un esempio concreto di come un prodotto possa diventare motore di sviluppo locale, attrattore turistico e simbolo culturale della nostra regione.»



Nel corso della manifestazione, la fragola lucana ha incontrato il pubblico attraverso degustazioni guidate e momenti divulgativi che ne hanno messo in luce le caratteristiche organolettiche, le pratiche sostenibili di coltivazione e il legame profondo con la terra lucana.



«La Basilicata ha dimostrato di saper coniugare tradizione e innovazione, sapori e valori. Il Dmed è stato un palco ideale per raccontare chi siamo, per ribadire la nostra visione di un’agricoltura che non si limita alla produzione, ma genera cultura, occupazione e bellezza», ha aggiunto Cicala.



Durante l’evento si è parlato anche del percorso avviato per il riconoscimento Igp della Fragola della Basilicata, un passaggio importante per rafforzarne identità e posizionamento nel mercato nazionale e internazionale.



«Siamo determinati a proseguire su questa strada" – ha concluso l’assessore. "Continueremo a investire sulla valorizzazione della Fragola Lucana, perché crediamo che rappresenti una vera eccellenza del Mediterraneo. Un frutto che racconta la nostra terra e che merita di essere conosciuto e apprezzato ovunque".



La partecipazione della Basilicata al Dmed è stata coordinata dalla Direzione Generale Politiche Agricole e si inserisce in una strategia più ampia di promozione dell’agroalimentare lucano in Italia e all’estero.