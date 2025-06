“Non sappiamo di quali fatti il Capogruppo di Fratelli D’Italia stia parlando. Non si cita un solo atto ma fiumi di parole per non dire nulla: negli ultimi due anni sono 260 milioni di euro pagati per far curare i lucani fuori e sono stati bruciati circa 100 milioni di euro ... -->continua

4/06/2025 - Cicala: 'Il tartufo, una risorsa strategica per la Basilicata'

'“Una vetrina importante per far conoscere al grande pubblico la produzione di tartufo in Basilicata, una risorsa strategica per il nostro territorio, ricca di potenzialità ancora in parte inespresse”. Con queste parole l’assessore regionale alle Politiche Agr...-->continua