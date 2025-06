Oggi il Presidente della Regione, Vito Bardi, ha ricevuto in visita istituzionale il nuovo Questore di Potenza, Raffaele Gargiulo, appena insediato. Bardi gli ha rivolto un caloroso benvenuto a nome di tutta la comunità lucana, sottolineando l’importanza della collaborazione tra le istituzioni per garantire sicurezza e legalità sul territorio: “Accogliamo il nuovo Questore di Potenza – ha detto il Presidente – certi che saprà proseguire e rafforzare il lavoro svolto fino ad oggi per tutelare la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle regole. La Basilicata è una terra che ha sempre avuto un forte senso civico e uno stretto legame con le forze dell’ordine. Sono certo che questo rapporto continuerà in modo proficuo anche sotto la sua guida”.



Bardi ha ribadito il massimo sostegno della Regione all’azione delle forze dell’ordine, evidenziando come il presidio della legalità sia un pilastro fondamentale per lo sviluppo economico e sociale del territorio: “La Regione Basilicata – ha aggiunto – sarà sempre al fianco di chi lavora per difendere la legalità, contrastare ogni forma di criminalità e garantire serenità alle nostre comunità. Solo attraverso il dialogo e la cooperazione tra istituzioni possiamo affrontare con efficacia le sfide di oggi e costruire insieme un futuro sicuro e giusto per tutti”.



Il Questore ha ringraziato il Presidente per l’accoglienza e per la disponibilità al dialogo e alla collaborazione. “La sicurezza – ha detto - è un bene comune che si costruisce ogni giorno insieme: istituzioni, forze dell’ordine e cittadini. Il mio impegno sarà volto a garantire una presenza capillare e attenta sul territorio, rafforzando il contrasto a ogni forma di criminalità e promuovendo la cultura della legalità, soprattutto tra i più giovani”.



Il Presidente ha augurato a Gargiulo buon lavoro, auspicando una proficua e costante collaborazione nell’interesse comune dei cittadini lucani.