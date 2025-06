“Come Fim Cisl Basilicata siamo pronti a un confronto costruttivo su tutti i temi aperti, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo strategico dello stabilimento di Melfi nel piano industriale di Stellantis. La nomina di Antonio Filosa a nuovo Amministratore Delegato del Gruppo è certamente una notizia positiva: si tratta di una figura che conosce a fondo le dinamiche industriali del gruppo e il valore delle realtà italiane all’interno del sistema produttivo globale di Stellantis.”



Lo dichiara Gerardo Evangelista, segretario della Fim Cisl Basilicata, sottolineando l’importanza di “costruire relazioni sindacali positive e orientate ai risultati”.



“In questo contesto – prosegue – è altrettanto fondamentale chiudere positivamente il negoziato per il rinnovo contrattuale del biennio economico 2025-2026. Gli incontri già fissati per il 4 e il 6 giugno a Torino rappresentano un’occasione cruciale: auspichiamo che si possa arrivare a una conclusione positiva, in grado di offrire certezze salariali e prospettive concrete alle lavoratrici e ai lavoratori del gruppo.”



“La Fim Cisl Basilicata sarà presente con la propria delegazione, pronta a dare il massimo contributo per raggiungere un’intesa che sostenga il potere d’acquisto dei salari, particolarmente colpiti dall’utilizzo della cassa integrazione. Ci presenteremo con responsabilità e determinazione”, conclude Evangelista.