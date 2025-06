Venosa (PZ), 3 giugno 2025 – Si è conclusa con straordinario successo la quattro giorni che ha visto protagonista Venosa, trasformata in una vibrante vetrina del gusto e della cultura grazie alla Fiera dei Sapori del Sud Italia e al Festival del libro “Borgo d’Autore”. Dal 30 maggio al 2 giugno circa 10.000 visitatori hanno animato il centro storico della città lucana, partecipando con entusiasmo a degustazioni, incontri letterari, performance artistiche e momenti di approfondimento culturale. Dati, questi, forniti dal Museo Archeologico Nazionale “M. Torelli” per gli accessi e dalla società Valica S.p.a. per accesso ai ticket acquistati per la Fiera dei Saperi e dei sapori.



La Fiera dei Sapori del Sud Italia, voluta dal Comune di Venosa e con il supporto di “Regione Basilicata - Basilicata Tipica”, ha offerto un percorso enogastronomico coinvolgente, celebrando le eccellenze culinarie del Mezzogiorno: dalle arancine siciliane alla parmigiana campana, dal caciocavallo lucano agli arrosticini abruzzesi, il pubblico ha potuto assaporare i piatti più rappresentativi delle regioni del Sud, accompagnati da una prestigiosa selezione di vini DOC e DOCG.

In parallelo, il Festival “Borgo d’Autore”, giunto alla sua quinta edizione, ha saputo coinvolgere lettori di ogni età con oltre quaranta appuntamenti tra presentazioni, dibattiti, mostre, concerti e laboratori. Grandi ospiti come Vladimir Luxuria, Michele Ainis, Davide Giacalone, Giancarlo Marzano e don Marcello Cozzi hanno arricchito un programma denso di contenuti e riflessioni, affrontando temi cruciali quali i diritti civili, la democrazia, la giustizia sociale e la memoria del territorio. Tra le sezioni più apprezzate dal pubblico: Parole d’Autore, Sguardi Altrove e Borgo Junior.

“Questa edizione rappresenta un momento di orgoglio per la nostra comunità. Abbiamo dimostrato che Venosa è in grado di coniugare sapientemente promozione culturale, valorizzazione enogastronomica e accoglienza turistica. I numeri parlano chiaro: con oltre 10.000 presenze, il pubblico ha risposto con entusiasmo, confermando Venosa come punto di riferimento per eventi di qualità nel Sud Italia.” è quanto dichiara Rosa Centrone Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Venosa.

Infine, il Sindaco di Venosa Francesco Mollica ha espresso la propria soddisfazione: “Venosa ha dato ancora una volta prova di essere una città viva, accogliente e culturalmente proiettata verso il futuro. Abbiamo ospitato due manifestazioni di straordinario valore che hanno saputo attrarre migliaia di visitatori da tutta Italia. Un risultato che premia il lavoro di squadra tra istituzioni, organizzatori e associazioni locali. La nostra città, con la sua storia, i suoi sapori e la sua identità, è pronta ad accogliere nuove sfide e a diventare sempre più un punto di riferimento per il turismo culturale ed esperienziale del Sud e a diventare hub della cultura e del turismo nel Vulture – Alto - Bradano.”

Con questa doppia manifestazione, Venosa si conferma sempre più come capitale culturale e gastronomica del Mezzogiorno, aprendo nuovi scenari per la valorizzazione turistica e per la promozione del patrimonio immateriale del territorio.