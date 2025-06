Il deputato Arnaldo Lomuti ha presentato un段nterrogazione parlamentare al Ministro dell但mbiente e della Sicurezza Energetica, chiedendo l段mmediato reintegro del dott. Giuseppe Priore alla presidenza dell脱nte Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val D'Agri Lagonegrese.



La richiesta si fonda su una recente sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il decreto con cui Priore era stato rimosso dall段ncarico. Il tribunale ha riconosciuto che la revoca era stata disposta in modo illegittimo, senza il rispetto delle garanzie procedurali fondamentali, come il diritto a essere informati e a partecipare al procedimento. Inoltre, emerso chiaramente che i fatti contestati relativi al periodo in cui Priore era Commissario del Parco erano in realt infondati e, comunque, gi noti e non contestati dal Ministero al momento della sua successiva nomina a Presidente.



鉄i tratta di un grave caso di cattiva amministrazione, dichiara l弛n. Lomuti. 的l Consiglio di Stato ha smontato pezzo per pezzo le motivazioni del provvedimento, evidenziando non solo la mancanza di urgenza, ma anche l段nsussistenza degli addebiti mossi a Priore. ネ dovere del Ministero ripristinare la legalit, reintegrando subito il Presidente illegittimamente rimosso e ponendo fine a una gestione commissariale ormai priva di base giuridica.



Secondo quanto previsto dalla legge, la sentenza ha efficacia retroattiva e cancella di fatto la revoca come se non fosse mai avvenuta. Priore avrebbe quindi pieno diritto a completare il mandato fino alla sua naturale scadenza nel 2027.



L弛n. Lomuti chiede anche al Ministro di chiarire quali provvedimenti intenda adottare nei confronti degli uffici che hanno redatto un atto tanto gravemente viziato, esponendo il Ministero stesso a potenziali responsabilit erariali.



哲on si pu accettare che decisioni assunte in modo arbitrario e senza fondamento compromettano il funzionamento degli enti pubblici. La giustizia ha fatto il suo corso. Ora spetta alla politica e all誕mministrazione agire di conseguenza, conclude Lomuti.