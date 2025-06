Un nuovo e accorato appello affinché si velocizzi l’iter per il raddoppio della SS 7 Matera-Ferrandina.

Lo ha lanciato il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, rivolgendosi in particolare all’assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, basandosi sul fatto che “con l’arrivo della bella stagione e il conseguente intensificarsi del traffico veicolare la problematica delle code e dei rallentamenti su questa arteria fondamentale per il territorio materano è tornata prepotentemente alla ribalta.

Un esempio lampante si è avuto lunedì 2 giugno, quando, in direzione Matera, si sono formate lunghe e snervanti code che hanno causato disagi significativi.

Non possiamo più tollerare una situazione che si ripete puntualmente ogni anno con l’aumento dei flussi turistici e lavorativi. La SS 7 Matera-Ferrandina è un’infrastruttura vitale per la nostra provincia, un collegamento essenziale che non può continuare a presentare tali criticità. L’adeguamento a quattro corsie è un’opera non più procrastinabile, fondamentale per garantire soprattutto la sicurezza, la fluidità del traffico e lo sviluppo economico del nostro territorio.

Non dobbiamo per forza aspettare che succeda qualcosa di tragico per ricordarci che la SS 7 è l’arteria con più mole di traffico della nostra regione con i suoi 13mila passaggi quotidiani”.

Mancini ha inoltre voluto ricordare le sue precedenti e reiterate prese di posizione sul tema, sottolineando come “la questione dell’ammodernamento della SS 7 sia da tempo al centro di discussioni senza purtroppo alcun risultato concreto. Abbiamo più volte evidenziato la necessità di intervenire con decisione su questa infrastruttura strategica. È giunto il momento di passare dalle parole ai fatti e di vedere concretizzati gli impegni per un’opera che i cittadini e le imprese materane attendono da troppo tempo.

Chiedo all’assessore Pepe di farsi carico con determinazione di questa urgenza. Sono certo che lo farà mettendo in campo tutte le azioni necessarie a sbloccare e accelerare l’iter di realizzazione dell’adeguamento a quattro corsie della Matera-Ferrandina, per garantire una viabilità efficiente e sicura”.