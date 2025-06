Se un risultato è stato raggiunto dall'invasione dell'Ucraina è stato quello di far rialzare la testa al complesso militar-industriale. Solo in Gb si preannuncia l'apertura di 4 nuove fabbriche di armi, una spesa di 6 miliardi per ricostituire le riserve di munizioni, ecc.ecc.

In un solo anno la spesa per gli armamenti è cresciuta del 9,4%, attestandosi, nel 2024, a 2.178 miliardi. Viene in mente il monito di Ike, ma meglio non parlarne. Corriamo allegramente incontro a un futuro distopico, fatto di guerre e intelligenza artificiale. Fatto di "sorveglianza" e democrazia senza democrazia. Ma a ben pensarci quel futuro era ieri. Oggi è già passato che si fa presente e che sarà futuro.

di Maurizio Bolognetti, Segretario di Radicali Lucani e già membro del Consiglio Nazionale dei "Club Pannella"