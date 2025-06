3/06/2025 - Provinciali, Bolognetti: La Basilicata, le sue Provinciali, la sua storia meritano di meglio

Sono decine le strade provinciali lucane che attraversano paesaggi meravigliosi e spesso ignoti agli stessi abitanti della regione.

Penso al tratto di 103 che conduce a Craco, per esempio. In bicicletta, a piedi o in auto sono strade da percorrere lentamente per godere ...-->continua