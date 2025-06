Le forze politiche del centrosinistra lucano – Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle e Partito Socialista Italiano – aderiscono e partecipano alla manifestazione nazionale “In piazza per Gaza”, promossa per sabato 7 giugno a Roma, per dire con chiarezza “basta complicità” rispetto al massacro in corso nella Striscia di Gaza.



Per garantire una presenza ampia e organizzata dalla Basilicata, è stato predisposto un servizio autobus con partenza da Potenza alle ore 8:00 dai parcheggi della Regione, in Via Verrastro.



Info e prenotazioni : https://forms.gle/aUhp15vzj48ggiHs9



Una presenza collettiva, unitaria e determinata per la pace, per il cessate il fuoco immediato, per il diritto internazionale, per la libertà del popolo palestinese.



Unisciti a noi: il voto è la nostra rivolta, la piazza è la nostra voce.

Giovanni LETTIERI, Arnaldo LOMUTI, Livio VALVANO, Donato LETTIERI, Michela TRIVIGNO, Gianni RONDINONE