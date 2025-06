“Nel pieno di una campagna elettorale che dovrebbe essere incentrata sul futuro della città di Matera, il candidato sindaco Roberto Cifarelli continua a deviare il dibattito, portandolo su un piano che nulla ha a che vedere con il governo locale. Invece di confrontarsi apertamente con il suo competitor Antonio Nicoletti – persona stimata, preparata, con una visione moderna e concreta per Matera – preferisce attaccare l’assessore regionale alla Salute Cosimo Latronico, tentando di spostare l’attenzione sulla sanità regionale.”

Lo dichiara in una nota Daniele Fragasso, portavoce di Io Sud Matera, replicando con fermezza alle recenti uscite pubbliche di Cifarelli.

“Le elezioni in corso riguardano il Comune di Matera, non la Regione Basilicata. Portare il confronto sul terreno della sanità è una forzatura strumentale, che mostra quanto Cifarelli sia in difficoltà nel proporre una visione credibile per la città. I cittadini si aspettano idee per Matera, non polemiche che nulla hanno a che vedere con la competizione comunale.”

“Io Sud Matera – prosegue Fragasso – respinge con decisione le accuse rivolte all’assessore Latronico, il quale sta ricostruendo la sanità lucana con grande meticolosità, lavorando con equilibrio su tutto il territorio, senza trascurare né Matera né la sua provincia. Chi oggi lo attacca lo fa con argomentazioni pretestuose e prive di fondamento.”

Particolarmente contraddittoria, secondo Io Sud, è la narrazione politica proposta da Cifarelli: “Nel tentativo di giustificare le sue affermazioni, Cifarelli tira in ballo Luca Braia e Marcello Pittella come alleati politici del passato recente. Eppure, entrambi alle scorse elezioni regionali del 2024 erano schierati proprio al fianco di Latronico. Difficile, quindi, comprendere dove finiscano gli ‘avversari’ e dove inizino gli ‘amici’, se non nel confuso schema opportunistico di chi sceglie alleanze variabili in base alla convenienza del momento.”

“E che dire – aggiunge Fragasso – di Michele Casino, oggi improvvisamente riabilitato da Cifarelli solo perché ha candidato il proprio figlio in una delle sue liste? Eppure, lo stesso Casino era anch’egli alleato del centrodestra e di Latronico fino a pochissimi mesi fa. È chiaro che qui non si giudica sulla base della coerenza o della visione politica, ma semplicemente sulla base di chi può tornare utile contro il nemico del momento.”

“La città di Matera – conclude il portavoce di Io Sud – ha bisogno di serietà, non di polemiche. Antonio Nicoletti rappresenta una proposta credibile, costruttiva e orientata al futuro. Chi invece si rifugia nella sterile aggressività dimostra di non avere idee da proporre. E questo, in campagna elettorale, è il segnale più chiaro che si possa dare.”

Io Sud Matera

Il portavoce Daniele Fragasso