Nel paese esiste una sola certezza documentata: gli investimenti sul territorio della vecchia amministrazione che proseguono senza sosta, per dar ragione a quanti hanno avuto il merito di redigere una programmazione accurata, destinata al recupero del tessuto urbanizzato e non, compreso quello di antica formazione, con uno sguardo al contesto socio economico, spesso martoriato dalle politiche dissennate del passato. Decine di opere pubbliche programmate, finanziate, avviate e concluse nel quinquennio del Covid tra Maggio 2019 - Giugno 2024. Citiamo per la cronaca solo quelle dell’ultimo anno. Per il Borgo Antico, in totale stato di degrado e abbandono, sono iniziati i lavori per gli “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, consolidamento versante ed infrastrutture a rischio frana Borgo Gallicchio”, finanziato nel Maggio 2023 per un importo di 560.000,00 €, che dovranno essere affiancati dal progetto di “Recupero e riqualificazione del percorso storico naturalistico tra le due Chiese nel Borgo Antico” misura del P.O. Val d ‘Agri del 2020 per un importo di 148.438,18 €. Contestualmente emergono i lavori sul vecchio campanile della Chiesa di Santa Maria Assunta, Fondo del P.O. Val d’Agri del 2021 per un importo di 80.000,00 €, il cui indirizzo progettuale è stato proposto dalla passata amministrazione e condiviso con la Diocesi di Tricarico insieme al progetto di “Demolizione ex casa canonica e Riqualificazione Area di Sedime” per un importo di 116.749,00 €. Un triplice indirizzo sul borgo all’insegna della concretezza e non delle chiacchiere. Per le strade rurali si è potuto intervenire su contrada Valterrata – Santa Lucia e Cervone con la Sottomisura 4.3.1 PSR Basilicata, per un importo di 200.000,00 € nell’ambito del progetto di “ Realizzazione di viabilità rurale per la messa in sicurezza di strade rurali al servizio delle aziende agricole locali”. Effettuata anche la manutenzione delle viabilità rurali di c.da San Vito e Gallicchio Vetere con la misura del P.O. Val d’Agri 2021 per un importo di circa 90.000,00 €. Tra le opere più significative emerge la rinascita del vecchio lavatoio di Fontana Vecchia, nell’ambito degli interventi di “ Sviluppo Spazi verdi Urbani del Comune di Gallicchio” finanziato con il FSC Regionale 2023 per un importo di 190.056,34 €. Non di meno è il progetto del P.S.R. Basilicata – Gal Lucania di “ Realizzazione di impianti di illuminazione a basso consumo” di 98.000,00 € in corso nella parte bassa del paese e che andrà a completare un vasto programma di investimenti sulla pubblica illuminazione. Infine, sono Iniziati i lavori di “ Mitigazione del dissesto idrogeologico lungo la viabilità rurale di Santa Lucia - Difesa d’Agri – Valterrata” finanziamento FL del maggio 2023 per 440.000,00 €. Un progetto i cui lavori sono iniziati alla fine di Aprile, ma avvolti già da ombre oscure che la minoranza porterà nelle sedi adeguate. Da non dimenticare le politiche a sostegno delle famiglie, sport, cultura, ecc…, messe in campo con i fondi REPOV del 2023. Inoltre, negli ultimi due anni i Gallicchiesi hanno potuto usufruite dello sconto sulla spazzatura, TARI. All’orizzonte si prospetta un altro anno di pregressi investimenti, che contribuiranno a cambiare il paese. La minoranza ama esprimersi con gli atti ufficiali, senza cercare di apparire o accaparrarsi meriti non propri, come sovente succede in modeste sfere politiche. A breve sarà installato anche l’ascensore del teatro comunale, appalto di marzo 2024 di 58.589,87 € nell’ambito del “ Progetto di superamento delle barriere architettoniche”. Terremo aggiornati i nostri concittadini, pur sottolineando che molti lavori già maturi sono iniziati con eccessivo ritardo e altri sono fermi ormai da mesi.



Ovidio Donnadio Gruppo di minoranza Consiliare

Gallicchio Futuro