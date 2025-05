Il SIFUS regionale ( sindacato fondato sull’unità e la stabilizzazione) esprime forte preoccupazione per le lavoratrici della mensa scolastica del comune di SENISE le quali ancora una volta si vedono protagoniste della gestione inadeguata della ditta SLEM che gestisce il servizio di refezione.

Solo ieri le maestranze hanno appreso che dovranno prestare la propria attività fino al 5 giugno p.v. ma con solo 2 unità lavorative poiché il 30 maggio è scaduto il contratto a tempo determinato alle altre 3 dipendenti.

Pina De Donato -segretaria regionale SIFUS - in tempi non sospetti aveva già contattato l’amministratore Slem per chiedere la proroga dei contratti a termine nonché la trasformazione a tempo indeterminato per tre dipendenti , ma alla luce dei fatti a nulla è valso il reiterato appello della rappresentante delle lavoratrici.

La sindacalista rimarca : In realtà ci risulta che sia al plesso Giardini che alla sede Belvedere da martedì prossimo somministrare i pasti , sparecchiare , lavare le pentole ecc..rispettivamente a circa 100 alunni per sede devono farlo solo una addetta alla mensa in 2 ore come previsto da contratto !

Vista la situazione carente di personale , se la ditta non rinnova i contratti potrebbe contattare” wonder women “

oppure il mago Silvan….ironia a parte …ad oggi la soluzione dalla direzione SLEM non è ancora pervenuta.

Voglio ricordare alla Slem - dice De Donato - che le lavoratrici sono persone che con grande responsabilità e senso del dovere portano avanti il servizio di refezione nonostante le varie criticità , c’è di fatto che ancora una volta la loro dignità viene lesa.

La segretaria regionale SIFUS rivolge l’appello all’amministrazione comunale appena insediatasi , alla quale augura buon lavoro, affinché possa intervenire in qualità di committente per la tutela delle dipendenti e soprattutto per un servizio efficiente e adeguato agli alunni che usufruiscono del servizio mensa.

Inoltre richiama ancora una volta la SLEM affinché possa rinnovare i contratti a tempo indeterminato altrimenti si vedrà costretta a chiedere l’intervento all’Ispettorato del lavoro .

È pur vero che in questo mese la mensa funzionerà solo 3 giorni , ma la premura è quella di partire con il piede giusto dopo la pausa estiva con la riapertura della scuola.



La segretaria regionale

Pina De Donato