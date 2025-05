Domani 30 maggio, alle ore 20:00 in piazza Vittorio Veneto, Vincenzo Santochirico, candidato sindaco di Progetto Comune Matera, e Domenico Bennardi, candidato del Movimento 5 Stelle, terranno un comizio congiunto dal titolo "La scelta giusta per Matera".



L’iniziativa nasce come momento di ringraziamento rivolto a tutte le cittadine e i cittadini che hanno scelto di sostenere con il voto due proposte politiche che, pur distinte, condividono una visione progressista, un’idea di città partecipata, trasparente e libera da logiche di potere.



Ma sarà anche un’occasione per prendere posizione con chiarezza su questa ultima fase della competizione elettorale, che si apre in un clima segnato da incertezza e ambiguità.



“La verità è sotto gli occhi di tutti: Matera si trova di fronte a due proposte inadeguate per guidare la città – dichiara Vincenzo Santochirico –. In una situazione di equilibrio precario e maggioranze instabili, è indispensabile dire la nostra, nel segno della coerenza politica, sfidando ognuno ad assumersi le proprie responsabilità verso la città”.



Il comizio di venerdì sarà dunque anche un momento di confronto aperto con la cittadinanza, per rilanciare il dibattito politico su basi di trasparenza, visione e responsabilità.



Appuntamento: venerdì 30 maggio, ore 20:00, Piazza Vittorio Veneto.