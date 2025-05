Nella mattina del 29 maggio, in occasione del Convegno pubblico dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano, due eccellenze storiche del territorio materano sono salite sul podio dell’innovazione italiana: L’Antincendio Srl e Caldarola Srl sono state premiate con il PMI Award 2025, riconoscimento nazionale destinato alle piccole e medie imprese che si distinguono grazie a progetti di valore nell’ambito dell’innovazione e della trasformazione digitale.

La pmi innovativa L’Antincendio Srl, rappresentata da Sonia Romani, ha ricevuto il premio per il progetto LastWatt, un sistema rivoluzionario che permette di recuperare energia dal gas residuo presente negli estintori esausti, trasformando un rifiuto in risorsa. Un esempio virtuoso di economia circolare che coniuga tecnologia e sostenibilità, già selezionato dal MIMIT per ‘L’Italia dei Brevetti’ fra le invenzioni italiane di maggiore successo.

L’azienda Caldarola Srl, rappresentata da Vittoria Caldarola, è stata premiata per il progetto Calid Smart, un simulatore avanzato basato su realtà estesa e ambienti immersivi, pensato per migliorare la formazione realistica degli operatori di macchine movimento terra. Una evoluzione della soluzione premiata con il Top of the PID 2022, che innalza gli standard di sicurezza e competenza, rivoluzionando i percorsi formativi nel settore edile e industriale.

Entrambe le soluzioni hanno visto come partner tecnologico il centro di ricerca privato iinformatica srl di Matera, noto per il progetto Realverso Lucanum.

A portare le sue congratulazioni anche Rocco Franciosa, presidente dell’Ente Pro Loco Basilicata, che ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dalle due imprese lucane, sottolineando come questi premi rappresentino un motivo di orgoglio per l’intera regione.

‘ Il riconoscimento’ afferma Franciosa ‘ rappresenta un risultato straordinario che mette nuovamente in luce la vitalità del tessuto imprenditoriale lucano e la capacità delle nostre PMI di proporre soluzioni tecnologiche avanzate che portano risultati concreti nella soluzione di problemi quanto mai attuali come l’economia circolare e la sicurezza sui luoghi di lavoro.’