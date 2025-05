“Quando tutti gli attori istituzionali remano nella stessa direzione, i risultati non possono che essere positivi”. È il commento del vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, in riferimento alla riapertura della Statale 18 Tirrena Inferiore a Maratea.



Qui la circolazione ha subito interruzioni a causa di una frana nel novembre del 2022 e in ragione dei successivi lavori di ripristino della viabilità e messa in sicurezza dell’area.



“Era fondamentale la riapertura in vista della stagione turistica – spiega Pepe – e in questo senso ci siamo mossi con frequenti interlocuzioni con Anas e con il commissario per l’emergenza, nonché sindaco di Maratea, Cesare Albanese. Riteniamo che il compito delle istituzioni debba anche essere quello di promuovere una sempre maggiore tempestività per gli interventi che hanno bisogno della partecipazione corale di più attori tecnici e istituzionali. Ci siamo mossi in questa direzione e lo faremo ancora meglio. Ringrazio quanti, con onestà politica e intellettuale, hanno voluto rimarcare il nostro impegno in tal senso. Eguali ringraziamenti li rivolgo al personale del Dipartimento Infrastrutture per la qualificata professionalità con cui collaborano alla realizzazione dei nostri molteplici obiettivi programmatici”.



“Ribadisco che l’attenzione su Maratea non si conclude qui. Fatti salvi gli interventi infrastrutturali urgenti – conclude Pepe – siamo concentrati nella predisposizione di opere e soluzioni permanenti che diano a Maratea l’accesso agevole che merita e che meritano i cittadini dell’area e i turisti che scelgono questa meta incantevole per i loro soggiorni”.