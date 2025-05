All’ordine del giorno, il monitoraggio delle opere ferroviarie e stradali della Basilicata. L’assessore Pepe: “Auspicabile confronto propositivo e collaborativo di tutti gli attori rappresentativi del territorio, dei diversi comparti economici e, soprattutto, degli interessi dei lucani”







“Come recentemente annunciato, si va avanti con il coinvolgimento delle istituzioni, tra cui le due Province, e delle parti sociali per monitorare e accompagnare l’avanzamento di lavori e procedimenti che interessano le opere pubbliche strategiche per la Basilicata”. Il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, commenta così la convocazione dell’Osservatorio Regionale dell’Edilizia e dei Lavori Pubblici (Orelp) per lunedì 9 giugno.



La riunione, a cui parteciperà anche Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) e l’Autorità di bacino, si terrà presso la Direzione generale Infrastrutture, Reti idriche, Trasporti e Protezione civile a Potenza. Questi i punti all’ordine del giorno: cronoprogramma dei lavori ferroviari sulla linea Ferrandina-Matera-La Martella; lavori ferroviari sul tratto Grassano-Bernalda; stato dei lavori ferroviari sulla linea Potenza-Foggia; aggiornamento dell’iter di approvazione del Pfte (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica) del collegamento stradale Salerno-Potenza-Bari; lavori relativi allo schema idrico Basento-Bradano.



“L’Osservatorio è un organo collegiale istituito da una legge regionale e serve come supporto alla programmazione di questo ente. È pertanto auspicabile – dice Pepe – un confronto propositivo e collaborativo di tutti gli attori rappresentativi del territorio, dei diversi comparti economici e, soprattutto, degli interessi dei lucani, che hanno la costante priorità nelle scelte di governo della Regione”.