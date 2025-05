“Apprendiamo con soddisfazione la nomina di Antonio Filosa come nuovo CEO di Stellantis che mette fine ad una lunga fase di assenza con le conseguenze per le interlocuzioni con parti istituzionali e sociali. Si tratta di una figura di grande esperienza, ma è soprattutto un grande professionista italiano e uomo del Sud, qualità che rafforzano ulteriormente il legame con il nostro territorio”. Lo ha detto l’Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Francesco Cupparo a Melfi dove ha partecipato insieme a funzionari del Dipartimento all’incontro per presentare l’ Avviso Pubblico #CASSINTEGRATI “”Protezione dei lavoratori a forte rischio di disoccupazione, occupati all’interno di unità produttive regionali e percettori di ammortizzatori sociali, mediante a realizzazione di percorsi di up-skilling e re-skilling”

“Come Regione Basilicata – ha aggiunto – siamo pronti ad invitarlo per avviare un confronto concreto, affinché le azioni messe in campo fino ad oggi possano avere continuità. È fondamentale, inoltre, giungere a un rilancio vero e trasparente dello stabilimento e del suo indotto.



Siamo convinti che Filosa saprà imprimere una direzione efficace e strategica, capace di rilanciare Stellantis rendendo Melfi come punto di riferimento dell’intero settore automotive, non solo in Italia, ma anche in Europa. Il nostro impegno è di dare continuità al “miracolo Melfi” inaugurato nel 1993 e che è risultato nei primi anni duemila una delle fabbriche automobilistiche più produttive al mondo. Melfi è il baluardo di rilancio del “made in Italy” che, sono certo, avrà in Filosa un convinto e tenace sostenitore. L’A.P. presentato oggi – ha concluso – risponde alla necessità di garantire un sostegno ai lavoratori in cassa integrazione e pensare alla ricollocazione di lavoratori occupati all’interno di settori produttivi regionali interessati da crisi industriali irreversibili, ma la ripresa produttiva di Melfi resta l’obiettivo principale”.