Forza Italia Giovani Basilicata esprime un sentito e caloroso ringraziamento a tutti i candidati che con dedizione, entusiasmo e determinazione, hanno scelto di mettersi in gioco per il proprio territorio.

Un ringraziamento particolare va a Giuseppe Giagni, candidato con la lista " Prima Bernalda e Metaponto", ad Alessandro Lascaro candidato con la lista di Forza Italia a Matera.

Nella provincia di Potenza, Forza Italia Giovani Basilicata accoglie con grande soddisfazione l'elezione di due consiglieri comunali, si tratta di Vincenzo Carlucci, eletto ad Atella, nella lista civica "Atella Cuore e Futuro", e Nicola Maria Sassone, eletto a Senise, nella lista civica "Senise Futura". A loro rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro, certi che sapranno onorare al meglio il mandato ricevuto dai cittadini con responsabilità e spirito di servizio.

Forza Italia Giovani Basilicata esprime soddisfazione per l'esito di questa tornata elettorale, consapevole che rappresenta soltanto l'inizio di un cammino destinato a consolidarsi sempre di più in tutto il territorio regionale.