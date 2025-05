Il Consigliere del Comune di Sant’Arcangelo, Dr. Nicola Giordano, in riferimento all’articolo 45 della Legge 99/2009 relativo al Fondo per le Misure di Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata – per il quale è stata redatta la graduatoria di “ammissibilità” secondo i criteri di valutazione e gli esiti delle istruttorie (art. 5) – rivolge un accorato appello.



L’appello è indirizzato alla Regione affinché i lavoratori appartenenti alla platea ex RMI-CAT B ed ex TIS, da oggi in carico all’Amministrazione regionale, possano continuare a prestare servizio nei Comuni, come già fatto in passato, in attività essenziali per il decoro urbano: la pulizia delle strade, dei marciapiedi, la rimozione dell’erba infestante e la manutenzione ordinaria dei territori.



Ora che questi operatori sono stati formalmente inquadrati, potranno essere impiegati per un numero maggiore di ore giornaliere, contribuendo in maniera più efficace a rendere più decorosi i vicoli e i rioni di ogni paese.



Si tratta di una platea composta da 917 operatori, che dovranno essere valorizzati e coinvolti in attività settimanali strutturate, necessarie alla pulizia quotidiana e al miglioramento della vivibilità nei centri abitati.



"Credo di poter interpretare il pensiero di tutti i Sindaci che amministrano i propri Comuni – conclude il Dr. Giordano – confidando nel buon senso e nella sensibilità degli Amministratori regionali."