Si terrà domani 28 maggio alle 18, al Palazzo Fortunato di Rionero in Vulture, l’ncontro con lo scrittore, saggista e portavoce della campagna “Sbilanciamoci!” Giulio Marcon, promosso dalla Cgil di Potenza tra gli appuntamenti della campagna per il referendum dell’8 e 9 giu... -->continua

“Desidero esprimere, a nome mio personale e dell’intero Consiglio regionale della Basilicata, profondo cordoglio per la scomparsa di Rocco Rosa, figura di primo piano del giornalismo e delle istituzioni lucane. La sua intelligenza critica, la sua competenza e ... -->continua

Giovedì 29 maggio sarò al fianco del Sindaco, dei consiglieri comunali e dei cittadini di Pisticci in località Torre Accio per partecipare alla manifestazione, che intende richiamare l’attenzione sugli insostenibili ritardi nell’esecuzione dei lavori di messa ... -->continua

“Che la nostra festa diventi occasione per un’autentica testimonianza di solidarietà e sobrietà cristiana, espressione concreta della nostra fratellanza e del nostro impegno a promuovere la dignità di ogni essere umano”. Con queste parole l’Arciv... -->continua