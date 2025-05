A Matera si andrà al ballottaggio per eleggere il nuovo sindaco. I due candidati che si sfideranno sono Luca Cifarelli e Angelo Nicoletti.



Cifarelli, sostenuto da una coalizione ampia e variegata, ha ottenuto 13.925 voti, pari al 43,52%. All’interno della sua coalizione, i risultati delle liste sono i seguenti:



Matera Democratica: 14,46% (primo partito della coalizione)



Matera Venti Trenta: 8,47%



Matera in Azione: 8,10%



Matera nel Cuore: 4,30%



Basilicata Casa Comune: 4,15%



Materia Futura – Dai Giovani per Matera: 3,91%



Volt: 3,34%



Socialisti + Matera: 3,26%



Periferie per Matera: 2,49%



Angelo Nicoletti ha ottenuto 11.832 voti, pari al 36,98%. I risultati delle liste che lo sostengono sono:



Fratelli d’Italia: 10,01% (primo partito della coalizione)



Nicoletti Sindaco: 7,08%



Forza Italia: 5,46%



Io Sud: 4,74%



Unione di Centro: 4,03%



La Scelta Giusta: 1,58%



Al terzo posto si piazza il Movimento 5 Stelle, con l’ex sindaco Domenico Bennardi che ha ottenuto l’8,33% dei voti.



A seguire, è disponibile un documento PDF contenente tutte le preferenze espresse per ciascun candidato delle singole liste in competizione a Matera. Il file è composto da ben 36 cartelle, a testimonianza dell’ampiezza della consultazione elettorale.

Clicca qui per i dati clicca qui