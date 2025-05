A Bernalda, centro della provincia di Matera, Francesca Materazzo è stata eletta sindaca con il 50,92% dei voti, superando Giuseppe Gallotta, che ha ottenuto il 49,08%. Lo scarto è stato di soli 113 voti, in un vero e proprio "foto finish" elettorale che ha coinvolto circa 6.400 votanti su 10.644 elettori. Un risultato che evidenzia chiaramente una comunità divisa quasi a metà.



Il nuovo consiglio comunale sarà composto, oltre che dalla sindaca Francesca Materazzo, da 11 consiglieri della lista Prima Bernalda e Metaponto e 5 consiglieri della lista Bernalda-Metaponto Bernalda, tra cui lo stesso Giuseppe Gallotta, candidato sindaco sconfitto.



«È un’emozione profonda e una grande riconoscenza, soprattutto nei confronti dei cittadini che oggi hanno riposto in me la loro fiducia», ha dichiarato alla stampa la neoeletta sindaca Francesca Materazzo. «Siamo tutti molto emozionati. Oggi il paese è in festa, ma da domani si inizia subito a lavorare per il futuro. È tempo di pacificare gli animi dopo la campagna elettorale, riunire la popolazione e lavorare per l’intera comunità».



Materazzo ha poi aggiunto: «Sarò una sindaca con le porte sempre aperte, disponibile all’ascolto e con il benessere del cittadino al centro di ogni azione. Le priorità saranno legate al Lido di Metaponto, con interventi tecnici e strutturali per organizzare una stagione turistica all’altezza del suo potenziale, ma anche puntando contemporaneamente sul rilancio del turismo a Bernalda».