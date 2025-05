Il giorno 22.05.2025 una delegazione di Tecnici della Prevenzione, coordinata dalla Presidenza della Commissione di Albo regionale, è stata ricevuta presso gli Uffici del Dipartimento alla Salute della Regione Basilicata in Potenza.

I funzionari regionali presenti alla riunione hanno fatto pervenire i saluti dell'Assessore Dr. Cosimo Latronico a tutta la categoria, spiegando che l'Assessore non ha potuto partecipare alla riunione a causa di precedenti impegni istituzionali. L'incontro è stato molto proficuo per i temi trattati e per i rapporti di collaborazione che saranno attivati dal Dipartimento Regionale con il nostro Albo Professionale. Abbiamo potuto cogliere, con soddisfazione, il netto cambio di passo che il titolare del potere di indirizzo politico, Dott. Cosimo Latronico, ha voluto imprimere alle varie problematiche che riguardano la Prevenzione primaria.

I dirigenti regionali hanno sottolineato che il prossimo piano sanitario regionale darà grande importanza ai temi della prevenzione al fine di poter dare risposte concrete alla questione della sicurezza sui luoghi di lavoro; inoltre un'attenzione particolare il futuro piano riserverà alla tutela della salute delle popolazioni soprattutto in merito ai rischi derivanti dall'inquinamento ambientale ad opera delle attività produttive regionali. La delegazione dei Tecnici della Prevenzione ha avanzato alcune proposte concrete tese a migliorare i servizi erogati alle popolazioni di Basilicata: aumento dei fondi delle Aziende Sanitarie da destinare al settore della prevenzione, utilizzo delle risorse economiche derivanti dalle attività prescrittive e sanzionatorie al fine di dotare i servizi di prevenzione di adeguati ed innovativi strumenti di controllo anche e soprattutto nel settore informatico, incrementare la dotazione organica delle AA.SS.LL. mediante assunzione di Tecnici della Prevenzione. La commissione d'albo ha fornito la disponibilità a partecipare a futuri tavoli di confronto regionali sulla questione della sicurezza sui luoghi di lavoro, e non solo, mediante l'apporto di professionalità e di competenze tecnico/scientifiche riconosciute dal legislatore alla nostra Commissione di Albo ed alle Associazioni Tecnico Scientifiche iscritte nell'apposito elenco presso il Ministero della Salute, fra le quali è annoverata l'A.T.S. UNPISI - Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d'Italia.