"Facciamo nostro il grido di disperazione di Biagio Salerno, presidente del Consorzio Turistico di Maratea, ed esprimiamo a lui solidarietà e condivisione per quanto riguarda la sua posizione sulla mancata flessibilità rispetto all'orario di circolazione nel tratto di Castrocucco della SS18 già oggetto della ormai nota frana".

Ad affermarlo in una nota sono Lucio Libonati (Coordinatore della Esecutivo Regionale di Europa Verde Basilicata) Biagio Limongi e Giuseppe Petrocelli (Esecutivo EV Basilicata) alla vigilia della riapertura a senso unico alternato del tratto, dalle 7 alle 23.

"Siamo d'accordo con Salerno quando dice che i ritardi nell'attuazione delle soluzioni sia provvisorie (il bypass) che definitive (la variante in galleria) per la riapertura della strada sta comportando, oltre che un grave disagio per la popolazione residente, un importante ricaduta economica negativa sui numeri del turismo marateota e sulla stessa immagine di Maratea. Così come - continuano gli esponenti di Europa Verde Basilicata - il presidente Consorzio ha ragione quando parla delle responsabilità della Regione Basilicata sul mancato sostegno concreto all'economia di Maratea in questa lunga fase di difficoltà.

Raccogliamo quindi lo sfogo di Salerno e invitiamo - concludono gli esponenti di Europa Verde Basilicata - tutte le istituzioni a fugare ogni incertezza, perché i cittadini di Maratea non possono più aspettare".